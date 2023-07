Chaos door hevige regen in Peking: auto’s meegesleurd, zeker twee doden

China heeft sinds vrijdag te maken met de inmiddels afgezwakte storm Doksuri. Doksuri was voor het Oost-Aziatische land een van de zwaarste stormen in jaren en veroorzaakte in het weekend vele overstromingen in de zuidelijke provincie Fujian. Een brug is ingestort en auto’s worden door het water meegesleurd.

In Peking staan door overstromingen honderden wegen blank en zijn ook metrostations overstroomd. Ook gaan er vluchten niet door en ligt het werk op duizenden bouwplaatsen stil. Tussen zaterdagnacht en maandagmiddag viel in Beijing gemiddeld 170,9 millimeter regen, aldus het lokale meteorologische bureau. Dat is bijna evenveel als het gemiddelde van de hele maand juli.

Ook de nabijgelegen stad Tianjin en de aangrenzende provincie Hebei hebben last van het slechte weer. Het aantal evacués in de stad Baoding (Hebei) ligt op bijna 55.000.