Baas regeringspartij Myanmar afgezet

Shwe Mann was een van de machtigste mannen van het land. Zijn functie in de partij is overgenomen door de vice-voorzitter Htay Oo, een bondgenoot van president Thein Sein. Shwe Mann zou nog wel parlementsvoorzitter zijn.

Het leger had woensdagavond laat het gebouw van de regeringspartij omsingeld. Secretaris-generaal Maung Maung Thein, bondgenoot van Shwe Mann, is donderdag ook afgezet. „Ze hebben me gebeld en gezegd dat ik niet meer op kantoor hoef te komen”, aldus Thein. Hij was niet aanwezig op de partijbijeenkomst in het omsingelde pand.