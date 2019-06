Belg wint 1,4 miljoen in casino Breda

Het exacte bedrag dat de anonieme man won, is 1.381.724,60 euro. Zo meldt Het Laatste Nieuws. Holland Casino laat weten dat de man dolgelukkig was. „Het was zijn eerste bezoek hier”, aldus de casinomanager.

Afgelopen februari won een andere Belg ook de Mega Millions Jackpot. Dat was in een casino in Valkenburg.