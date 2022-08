Gekidnapte bulldog dood gevonden

Alle misdaadcijfers zijn hoger dan in 2021 en dat geldt ook voor het ontvoeren van honden. De rashondjes, met name de kleinere rassen, zijn volgens de New York Post gewild onder de criminelen, omdat ze redelijk eenvoudig mee te nemen zijn en een flinke waarde vertegenwoordigen. De Franse bulldogpup Bruno overleefde zo’n crimineel avontuur niet: zijn lichaampje werd vrijdag in de Amerikaanse staat Maryland gevonden.

Daarmee kwam voor bazinnetje Jamaica Harvey een einde aan een vier maanden durende zoektocht naar haar Bruno. Haar partner werd op 13 april in Washington onder bedreiging met een pistool door vier mannen beroofd van telefoon en portemonnee, maar ook van puppy Bruno.

Pas vrijdag kwam er een einde aan de onzekerheid. „Ik ben gebeld door de politie van Maryland, dat Bruno dood is gevonden”, meldde ze in een inmiddels verwijderde tweet. „Ik ben gebroken. Ik wil iedereen bedanken die mij in deze tijd heeft gesteund.”

Volgens American Kennel Club hebben dognappers het vooral gemunt op de waardevolle Franse bulldogs en op echt kleine rassen als chihuahuas en Yorkshire terriërs.