Bruls: horecazaken direct sluiten bij uitblijven QR-controles

Tijdens de vergadering is besproken dat gemeenten zaken zonder waarschuwing kunnen sluiten. Volgens de woordvoerster zagen veel van de 25 voorzitters van veiligheidsregio’s dit plan zitten. Maar het is uiteindelijk aan de lokale driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Tal van cafés en restaurants in heel het land hebben al aangegeven niet mee te willen doen aan de ’QR-maatschappij’.

In Nijmegen kunnen dat soort horecazaken sluiting verwachten, als het aan burgemeester Bruls ligt. „Als je evident zegt ’ik doe niet mee’, dan gaan we meteen over tot sluiting zodra we dat constateren”, zegt de woordvoerder van Bruls. Volgens de zegsman volgt een horecazaak, wanneer deze dit „vandaag of morgen” al aangeeft, opzettelijk de regels niet. Dat is anders dan horecazaken die bijvoorbeeld de QR-controle niet goed uitvoeren, meent de woordvoerder.

Dennis Dekkers, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groot Nijmegen, begrijpt dat de gemeente geen andere keuze heeft dan in te grijpen wanneer de coronawet wordt overtreden. Wel vindt hij dat, wanneer dit plan wordt doorgezet, over een paar weken moet worden bekeken hoe de handhaving verlopen is en of controle op de coronapassen haalbaar is. Of er daadwerkelijk zaken moeten sluiten, betwijfelt hij. „Ik denk dat het wel gaat meevallen.”

De gemeenten Den Haag, Groningen en Utrecht zijn minder stellig over het direct sluiten van horecazaken die controle weigeren, zo geven zij donderdag aan. Woordvoersters van de gemeenten Groningen en Utrecht zeggen per situatie te bekijken welke maatregel nodig is. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag zegt dat hij betwijfelt of horecazaken direct gesloten zullen worden.

Kort geding

Advocaten uit Breda ondernemen juridische stappen tegen de invoering van de coronapas. Ze hebben een kort geding aangespannen tegen de Staat. De rechtbank Den Haag buigt zich dinsdag om 13.00 over de zaak.

Advocaat Bart Maes, een van de eisers, noemt de invoering van de coronapas in een LinkedIn-bericht onwettig, strafbaar en discriminerend. De maatregel zou volgens zijn kantoor onder meer in strijd zijn met de grondwet en veel internationale verdragen.

Inmiddels heeft Maes Law honderden steunbetuigingen binnengekregen. Eén daarvan komt van Michel Reijinga van Nederland in Verzet, de beweging die al meerdere protesten tegen de coronamaatregelen organiseerde onder de noemer ’koffiedrinken’. Reijinga verwacht via zijn organisatie minstens 100.000 handtekeningen op te halen, die dinsdag bij het kort geding zullen worden overhandigd.