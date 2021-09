Veiligheidsberaad: je kunt geen blik handhavers opentrekken

Gemeenten krijgen volgens Rutte met het geld „extra handjes” om te controleren of bezoekers een coronapas bij zich hebben. Maar volgens Bruls heeft geld weinig nut: „Al stellen ze een miljard euro beschikbaar, dan nog zullen we er niet in slagen het gewenste nieuwe aantal handhavers in dienst te nemen. Je hebt mensen nodig die goed opgeleid zijn, en die moet je vinden op een krappe arbeidsmarkt. Misschien dat er iets valt te regelen met beveiligingspersoneel in het begin. Maar we hebben er nog nader contact over met minister Grapperhaus.”

Bruls benadrukt wel dat handhavers niet voortdurend zullen controleren bij schouwburgen, theaters en in de horeca. „ Er zal vooral worden gelet op excessen, en niet bij iedere individuele bezoeker zal worden gekeken of hij of zij een coronapas heeft.’’

Er is ook genoeg ander werk, stelt hij. „Maar dat was al de situatie. Er werd ook niet overal gekeken of mensen anderhalve meter afstand hielden. Het heeft niet onze prioriteit, het is op een gegeven moment ook aan de samenleving zelf om zich aan de regels te houden.”