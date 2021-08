Verkeerschaos rond grootste winkelcentrum van ons land: omwonenden boos

„Sinds de grote verbouwing hebben we wél de lasten, maar niet de lusten”, zegt Lieke Muller namens bewoners van de Noordsingel. „Als we in het weekend weg willen, dan kost het een half uur à drie kwartier om de wijk uit te komen. Ook heeft de buurt last van foutparkeerders en sinds de grote bioscoop open is, schrikken we wakker van de herrie van racende auto’s. En dan moeten Black Friday en de feestdagen nog komen. Er zijn snel maatregelen nodig.”

De bewoners denken onder andere aan Park & Ride-voorzieningen, van waaruit bezoekers ’snel en betaalbaar’ bij het populaire Westfield kunnen komen. Ook worden het instellen van blauwe zones en/of gratis parkeervergunningen genoemd, blijkt uit een enquête die de gemeente recent afnam onder bijna 4700 buurtbewoners. De wijken verwachten overigens dat de problemen nog verder zullen toenemen, mocht Westfield besluiten na twee jaar alsnog betaald parkeren in te voeren.

Bewoners van de Heuvelwijk maken zich bovendien zorgen over de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. „Binnenkort begint hier naast de voetbal weer. Wát daar als daar iets gebeurt en de ambulance komt vast te staan?, vraagt wijkbewoner Marcel Wieffering zich af.

Wethouder Astrid van Eekelen (VVD) laat weten niet doof te zijn voor de zorgen van de bewoners. „We zitten er bovenop en doen alles wat in onze macht ligt om er voor iedereen iets moois van te maken. Dit betekent dat we niet alleen inzetten op de auto, maar ook op de fiets en het ov. Daarover zijn we voortdurend in gesprek met de bewoners”, aldus de bestuurder.

Het invoeren van betaald parkeren met als risico dat er nog meer wildparkeerders in de wijken komen, loopt volgens haar niet zo’n vaart. „Daarover zal Westfield met de gemeente in overleg moeten en wij zijn voor gratis parkeren.”

Volgens de CDA-fractie had de bereikbaarheid ’veel eerder opgepakt moeten worden’. „Er is politiek geblunderd”, zegt raadslid Jan Hendriks. „De N14 wordt pas aangepast jaren na de realisatie van de mall. Dit geeft nú al serieuze problemen en straks is de chaos compleet.”