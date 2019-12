Partijen cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

ROTTERDAM - De douane heeft in korte tijd 1457 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Op 12 december werd 450 kilo aangetroffen in een container geladen met een poeder voor de betonindustrie, dezelfde dag vond de opsporingsdienst 500 kilo cocaïne in een container met vaten vruchtenpulp. Criminelen hadden de verdovende middelen ingevroren in het vruchtenconcentraat.