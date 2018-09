Opruimwerk Alphen vergelijkbaar met mikado

Wanneer met het opruimwerk kan worden begonnen, is nog onduidelijk. „Er wordt hard aan gewerkt om dat voor te bereiden”, liet een woordvoerster van de gemeente woensdag weten.

Vorige week maandag kieperden een brugdek en twee grote kranen om in de Zuid-Hollandse plaats, met een enorme schade als gevolg.

In het getroffen gebied in Alphen hebben externe experts meetinstrumenten aangebracht op delen van de rampplek. Zo kunnen de deskundigen de situatie nauwkeurig in de gaten houden en kunnen op tijd maatregelen worden genomen als ergens de stabiliteit in gevaar komt. Ook bij het opruimwerk kan hiervan gebruik worden gemaakt, aldus Mourik.

Mourik was hoofdaannemer van de klus die helemaal mis ging toen het brugdek en de kranen uit balans raakten en terechtkwamen op een aantal panden in de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn. Of het bedrijf wordt ingeschakeld bij het bergingswerk is ook nog niet helder.