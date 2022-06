Dode bij schietpartij in Buchten

Het incident vond rond kwart over vier plaats op de Sint Catharinahof, midden in het dorp. De precieze toedracht is nog niet bekend. De politie is ter plekke en de brandweer heeft inmiddels schermen geplaatst.

De politie laat weten dat er ’een overleden persoon aangetroffen’ en dat nu wordt onderzocht ’of dit het gevolg is van een schietincident’.

Even eerder was er in dezelfde straat een melding van een aanrijding. Het is niet duidelijk of er verband is tussen beide gebeurtenissen.

Meer informatie volgt.