Amsterdam net zo vies als Napels

Gerard Sanderse schrijft:

We zijn twee weken geleden op vakantie geweest in Napels, de verhalen waren vooraf hoe smerig het daar wel niet is. Maar in Amsterdam is het niet veel beter.Als ik uit mijn nachtdienst kom, zie ik ook allemaal Napolitaanse toestanden. De troep die ik zag liggen, lag er op de derde dag nog.

Dus voor mij is Amsterdam gelijkwaardig aan Napels.

