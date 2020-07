Twee mensen tóch besmet met corona na verkeerde testuitslag

De GGD en het laboratorium Microvida zeggen de fouten te betreuren.

Behalve de vier mensen uit West-Brabant bleken ook twee mensen uit Zeeland een verkeerde testuitslag te hebben gekregen in Breda.

Alle tests werden afgenomen op 22 juni. „Dit is heel vervelend”, zegt een woordvoerder van de GGD. „Tussen 22 juni en 24 juli, hebben medewerkers van het laboratorium Microvida uit Breda gemerkt dat enkele testuitslagen niet klopten. Het apparaat waarmee deze fout is gemaakt, wordt niet meer gebruikt.”

Volgens de GGD hebben de verkeerde uitslagen geen gevolgen gehad. „Dat kunnen we uitsluiten. Als dat anders zou zijn geweest, dan hadden we dat zeker opgemerkt in het contactonderzoek. Microvida heeft ons meteen op de hoogte gesteld en wij hebben de betrokken mensen ingelicht.”