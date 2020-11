’Nederland dreigt afvoerputje van de wereld te worden’

„Als wij harddrugs gaan legaliseren dan komen alle bendes uit Colombia en Mexico hier hun troep fabriceren en distribueren”, zegt de CDA-bewindsman. Volgens hem zijn grootmachten Rusland, China en de Verenigde Staten fel tegen het legaliseren van harddrugs in ons land.

Mexicaanse bendes

„We zien nu al Mexicaanse bendes opduiken in Nederland. Mensen die het hebben over legaliseren van harddrugs realiseren zich niet dat wij het afvoerputje van de wereld worden”, waarschuwt de CDA-bewindsman. „We krijgen al die levensgevaarlijke organisaties hier en dat willen we niet.”

De discussie over harddrugs speelt altijd weer op rond landelijke verkiezingen. GL wil bijvoorbeeld xtc legaliseren. D66 wil onderzoeken wanneer en op welke manier regulering voor verschillende drugs mogelijk en verstandig is en wanneer niet.