Levenslang voor 253 mensen in Egypte

Van de 253 mensen die de zwaarste straf kregen was niemand in de rechtbank aanwezig. Het is niet duidelijk om wat voor mensen het gaat. Waarschijnlijk zijn het aanhangers van de Moslimbroederschap. Het komt vaker voor dat er honderden aanhangers van die beweging worden veroordeeld tot lange celstraffen of de doodstraf. Sinds oktober mogen militaire rechtbanken in Egypte in bepaalde gevallen burgerzaken behandelen.

De Moslimbroederschap is door de regering gekenmerkt als terreurorganisatie.