16-jarige tiener bekent moord in video op Instagram

Agenten in Bensalem, Pennsylvania kregen vrijdag een telefoontje van een bezorgde moeder. Die had van haar dochter gehoord dat ze een nogal luguber videogesprek had ontvangen. „Tijdens de videochat verklaarde de 16-jarige dat hij zojuist iemand had vermoord”, stelt de politie in een verklaring volgens de Amerikaanse nieuwszender. „Hij draaide toen het videobeeld om en toonde de benen en voeten van iemand onder het bloed. Hij vroeg daarna om hulp bij het opruimen van het lichaam.”

Politieagenten gingen ter plaatse en zagen bij aankomst een jonge man wegrennen. Binnen werd een 13-jarig meisje gevonden op de vloer van een badkamer. Ze zou dodelijk in de borst zijn geraakt. De politie heeft aanwijzingen dat de verdachte, Joshua Cooper, plaats delict had willen schoonmaken. Hij is niet veel later gevonden en vastgezet in een jeugdgevangenis. Hij zou hebben verklaard het meisje per ongeluk te hebben beschoten.