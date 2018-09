StemWijzer helpt mensen kiezen in Marokko

De Marokkaanse StemWijzer is een initiatief van RNW Media, de voormalige Wereldomroep. Kiezers krijgen 25 stellingen over maatschappelijke thema's en problemen. Als ze alle stellingen hebben beantwoord krijgen ze te zien met welke van de tien grootste partijen in Marokko ze het meest gemeen hebben.

Dalil moet kiezers naar de stembus krijgen, vertelt projectleider Anass Bendrif. Tijdens verkiezingen brengen doorgaans maar weinig mensen hun stem uit. „In Marokko wonen 27 miljoen stemgerechtigden. Maar van hen mogen slechts 13 miljoen mensen ook stemmen, omdat ze geregistreerd staan”, aldus Bendrif. „Tijdens de laatste verkiezingen kwam 43 procent van de geregistreerde kiezers opdagen. In grote steden als Casablanca ligt het percentage nog stukken lager, op 17 procent.”

Naast een hogere opkomst hoopt RNW ook dat politieke partijen worden gestimuleerd om te denken in partijprogramma's. In Nederland is het normaal dat partijen openbare standpunten hebben, maar in Marokko is dat niet zo vanzelfsprekend. „Partijen hebben geen programma of houden het geheim. Kiezers hebben daardoor geen idee waar ze tussen kunnen kiezen. Nu kunnen ze een vergelijking maken”, zegt Bendrif.