Tientallen gewonden na matpartij migranten op Cyprus

Wat de aanleiding was van het massale gevecht, wordt nog onderzocht door de autoriteiten. Bij het conflict waren migranten met verschillende nationaliteiten betrokken. Het handgemeen vond plaats in het overvolle kamp Pournara in de hoofdstad Nicosia.

Tijdens de vechtpartij gooiden sommige migranten met stenen en werden ijzeren staven als wapens gebruikt, schrijft de krant Cyprus Mail. De politie maakte een eind aan het conflict.

Propvol

In het kamp verblijven ongeveer 1500 personen, terwijl er plek is voor 1000. Bijna dagelijks komen nieuwe migranten vanuit Turkije en het Midden-Oosten met boten aan op het eiland. Zo arriveerden volgens de politie dinsdagochtend al 19 nieuwe migranten vanuit Turkije.

„We kunnen niet langer mensen binnenlaten”, zei de minister van Binnenlandse Zaken tegen lokale media over de toestroom van vluchtelingen. De president van Cyprus, Nikos Anastasiades, heeft meermaals zijn zorgen uitgesproken over de situatie in het land en heeft de Europese Unie om hulp gevraagd. Meer dan 3,5 procent van de populatie op het eiland is volgens hem migrant.