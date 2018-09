Zonnige vooruitzichten economie

Vergeleken met de vorige raming uit juni, gaat het inmiddels nog iets beter met Nederland. De groei trekt komend jaar aan met 2,4 procent. In juni ging het CPB nog uit van 2,1 procent.

Oorzaak is onder meer het effect van de vijf miljard aan lastenverlichting die de coalitie voor de zomer heeft aangekondigd.

Het begrotingstekort loopt intussen minder snel terug dan gedacht. In juni werd voor 2016 nog uitgegaan van een tekort van -0,8 procent. Dat wordt in de huidige raming geschat op -1,5 procent. Dit komt onder meer door teruglopende aardgasbaten.

Werkloosheid

Zorgenkind blijft de hoge werkloosheid. In 2016 zijn naar verwachting 600.000 mensen op zoek naar een baan. De werkgelegenheid trekt vanwege de economische groei wel aan.

De wereldhandel is het afgelopen halfjaar vertraagd, constateert het CPB, met name in Latijns-Amerika en Azië. In de VS en in Europa gaat het beter, waar ons land van profiteert.

Volgende week begint het kabinet met het vaststellen van de begroting voor komend jaar, die met Prinsjesdag officieel zal worden gepresenteerd. Het goede economische nieuws betekent waarschijnlijk dat de overheid meer belastinginkomsten zal ontvangen.

VVD en PvdA hebben in het voorjaar al extra uitgaven afgesproken, onder meer door op bijna alle ministeries geld weg te snijden. Dat geld worden gebruikt om komend jaar honderden miljoenen extra te steken in het versterken van het defensie-budget, het betalen van militaire missies en het verzachten van de bezuinigingen op de langdurige zorg. Daarnaast is er dus de vijf miljard aan lastenverlichting afgesproken.

Koopkracht

Als het kabinet verder niets aan het inkomensbeleid zou veranderen, zou de gemiddelde koopkracht van huishoudens volgend jaar groeien met 1,1 procent. Werkenden zouden er meer op vooruitgaan, gepensioneerden zouden gaan inleveren. Deze koopkrachtcijfers zeggen echter nog weinig; het kabinet kan in de komende weken nog besluiten de scherpe kantjes van het koopkrachtbeleid bij te schaven, waardoor de schade voor sommige groepen toch nog iets verzacht wordt.