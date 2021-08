237.000 Fransen demonstreren tegen coronapas

Franse media meldden demonstraties in onder meer Parijs, Nice en Montpellier en vele andere steden. Er worden protestborden meegedragen met teksten als „nee tegen dictatuur” en leuzen gescandeerd als „Macron, we willen je gezondheidspas niet.” Volgens de autoriteiten zijn op 198 plekken in het land acties. Tot nu toe zijn 35 mensen gearresteerd, zeven agenten raakten lichtgewond.

In sommige plaatsen is het onrustig. Op social media circuleren beelden van agenten die traangas afvuren op actievoerders in Toulouse en Lyon. Ze proberen relschoppers uiteen te drijven die hen bekogelen met van alles en nog wat. Ook in Parijs kwam het tot charges van de politie die mensen arresteerde. Onder de demonstranten bevinden zich linkse anarchisten, extreemrechtse militanten, overblijfselen van de ’gele hesjes’, anti-vaxxers en mensen die de ’pass sanitair’ als discriminerend beschouwen.

Voor zaterdag waren meer dan tweehonderd demonstraties aangekondigd. De afgelopen drie zaterdagen protesteerden Fransen in het hele land ook al in groten getale. Vorige week zaterdag lieten ruim 200.000 demonstranten hun ongenoegen blijken over het beleid van president Emmanuel Macron om gevaccineerden meer vrijheden te verschaffen. „We verwachten nu globaal hetzelfde aantal demonstranten”, aldus een politiewoordvoerder tegen persbureau AFP.

Test- en vaccinpaspoort

Met de coronapas kun je aantonen dat je bent gevaccineerd, negatief getest of genezen. De pas wordt op steeds meer plaatsen verplicht, vanaf maandag bijvoorbeeld voor cafés en restaurants, grote winkelcentra, ziekenhuizen, zorginstellingen en treinen over lange afstanden. Hij is al nodig voor onder meer musea, bioscopen en grote evenementen. Fransen kunnen de gezondheidspas op hun smartphone zetten. Ook geldt vanaf maandag een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel.