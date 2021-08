Frans protest tegen coronapas groeit: ’Nooit gedacht in zo’n tijd te zullen leven’

Het is voor het vierde opeenvolgende weekend dat actiegevoerd wordt in Frankrijk, maar niet eerder waren er zoveel mensen op de been. Afgelopen week was met 204.000 duizend mensen – een schatting – tot nu toe de grootst.

Franse media melden demonstraties in onder meer Parijs, Nice en Montpellier en vele andere steden. Er worden protestborden meegedragen met teksten als „nee tegen dictatuur” en de Fransen scanderen leuzen als „Macron, we willen je gezondheidspas niet.”

Onder meer de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog wordt getrokken. „Het is blackmail, we worden gedwongen het vaccin te nemen. Ik ben Joodse, en heb nooit gedacht dat ik ooit nog in een tijd zou leven waar me de toegang tot plekken zou worden ontzegt”, zegt ene Emanuelle tegen Le Monde.

Volgens de autoriteiten zijn op 198 plekken in het land acties. Tot nu toe zijn 35 mensen gearresteerd, zeven agenten raakten lichtgewond. Ook de Gele Hesjes zijn weer present. „We hebben een gevecht verloren, maar we zullen slagen en dit omkeren!”, roept elektriciën Jérôme Rodrigues van de organisatie, die zegt te willen strijden voor de ’vrijheid’ en hoopt de ’schapen’ van het belang te overtuigen.

Bekijk hier de foto’s. Tekst loopt verder.

Beelden uit Bordeaux. Ⓒ AFP

Beelden uit Nantes. Ⓒ AFP

Beelden uit Toulon. Ⓒ AFP

Beelden uit Lille. Ⓒ AFP

Beelden uit Mulhouse. Ⓒ AFP

Incidenten

In sommige plaatsen is het onrustig. Op social media circuleren beelden van agenten die traangas afvuren op actievoerders in Toulouse en Lyon. Ze proberen relschoppers uiteen te drijven die hen bekogelen.

Ook in Parijs kwam het tot charges van de politie die mensen arresteerde. Onder de demonstranten bevinden zich linkse anarchisten, extreemrechtse militanten en overblijfselen van de ’gele hesjes’, maar de demonstraties lijken tegelijkertijd, gezien de massaliteit, het radicale te overstijgen.

Wel wordt een minderheid militanter. De LREM, de regeringspartij van Macron, zegt steeds meer doodsbedreigingen te krijgen. Op sociale media worden café-eigenaren die een coronapas eisen, bestempeld als collaborateurs. Ook journalisten worden soms aangevallen. Een demonstrant probeerde zaterdag de camera van de Nederlandse zender NOS in brand te steken met een aansteker – tot boosheid van de meeste demonstranten, overigens.

Vier weken op rij

Voor zaterdag waren meer dan tweehonderd demonstraties aangekondigd. De afgelopen drie zaterdagen protesteerden Fransen in het hele land ook al in groten getale.

Vorige week zaterdag lieten ruim 200.000 demonstranten hun ongenoegen blijken over het beleid van president Emmanuel Macron om gevaccineerden meer vrijheden te verschaffen. „We verwachten nu globaal hetzelfde aantal demonstranten”, aldus een politiewoordvoerder tegen persbureau AFP.

Met de coronapas kun je aantonen dat je bent gevaccineerd, negatief getest of genezen. De pas wordt op steeds meer plaatsen verplicht, vanaf maandag bijvoorbeeld voor cafés en restaurants, grote winkelcentra, ziekenhuizen, zorginstellingen en treinen over lange afstanden. Hij is al nodig voor onder meer musea, bioscopen en grote evenementen. Fransen kunnen de gezondheidspas op hun smartphone zetten. Ook geldt vanaf maandag een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel.