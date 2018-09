Politie zoekt in de Vecht naar vermiste vrouw

Geraldino is sinds 31 juli spoorloos. Een week later arresteerde de politie de 42-jarige Silvester L., die dinsdag voor de onderzoeksrechter in Utrecht moet verschijnen. L. is de ex-vriend van Sandra.

De politie denkt dat Geraldino door een misdrijf om het leven is gekomen. Daarom wordt dinsdag een zogenoemd team grootschalige opsporing (tgo) opgezet.

Mogelijk is er een verband met een auto die maandagnacht uitbrandde op de J.M. De Muinck Keizerlaan in Utrecht, vlak bij de Vecht. Het ging om een auto met Spaans kenteken.

In de afgelopen dagen is al uitgebreid naar de vrouw gezocht in en bij de woning van de opgepakte L. aan het Vechtplantsoen in de Utrechtse wijk Zuilen. Maandag is met een helikopter gezocht, terwijl technische rechercheurs in de woning naar sporen zochten. Ook is een buurtonderzoek gehouden. Dat leverde de tip over de Vecht op.