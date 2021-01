Zeven jaar nadat Jaco ziek werd, betuigt gemeente spijt

Van Heijst maakte als medewerker van de gemeente Rotterdam grafzerken schoon met een schoonmaakmiddel dat in lage concentraties moet worden gebruikt en met beschermende kleding aan. Maar de gemeente liet Van Heijst het jarenlang sproeien in hoge concentraties en zonder bescherming. In 2014 werd bij hem de longziekte COPD vastgesteld.

Tijdens rechtszaken voerde de werkgever aan dat Van Heijst de ziekte kreeg omdat hij rookte.

Wethouder Arjan van Gils (D66) betuigt nu spijt. „Dat vind ik echt erg. Je wilt een goede werkgever zijn. En dat het dan zo eindigt en zo lang duurt en dat Van Heijst heeft moeten vechten voor zijn recht, dat is niet oké”, zegt hij tegen Pointer. Hij pleit voor een oplossing „buiten het recht om.”

Volgens Pointer zijn beroepsziektezaken in Nederland vaak lang en complex. De werknemer moet bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen ziekte en werk en dat is volgens Pointer bijna onmogelijk. Van Gils wil een andere weg inslaan. „Zelfs als het om een geval gaat waarbij je een beetje kan twisten over de oorzaak van de ziekte, dan vind ik dat een goede werkgever zegt: wij nemen dat risico.”