Belgische premier De Croo: ’Nationale crisis, help elkaar’

De aanscherpingen gaan meteen in. Premier De Croo riep in een persconferentie vrijdagochtend op tot solidariteit. Hij deed een klemmend beroep op alle Belgen om de regels te respecteren en samen het virus eronder te krijgen. „Er is geen enkele wet of regel die dit virus kan stoppen”, aldus De Croo die het woord solidariteit meermaals in de mond nam. „We moeten een ploeg van 11 miljoen Belgen vormen. Het zijn niet de regels die het virus verslaan dat zijn wij allemaal samen.”

De Croo sprak van „een nationale crisis.” „Het is tijd voor nationale solidariteit. We zullen er alles aan doen iedereen zo goed als mogelijk bij te staan.” De premier, nog maar net aangetreden, riep op voor elkaar te zorgen, bijvoorbeeld door eenzame mensen op te bellen of boodschappen te doen voor iemand. „Dit worden moeilijke dagen en moeilijke weken. Als u zelf voldoende sterk staat kan u iemand anders helpen. We moeten tonen dat we een team zijn. Er komt voor iedereen in z’n leven een moment waarop hij kwetsbaar is.”

Situatie tamelijk dramatisch

De situatie in België is tamelijk dramatisch te noemen. Momenteel zijn er 10.000 besmettingen per dag gemiddeld, donderdag waren er alleen al bijna 500 ziekenhuisopnames. In Luik dreigen de ziekenhuizen de instroom niet meer aan te kunnen. „Alle projecties gaan wellicht in de richting van een piek als in maart en april. We weten wat dit betekent voor de ziekenhuizen en het personeel”, waarschuwt epidemioloog Pierre Van Damme.

Volgens De Croo is het duidelijk dat de slechte cijfers zich doorzetten. Op Belgisch Limburg na staan alle provincies in het rood. Vorige week werden al grote inperkingen aangekondigd die sinds maandag van kracht zijn. Alle horeca is dicht en er geldt een nachtklok voor het hele grondgebied van 0.00u tot 5.00u ’s ochtends.