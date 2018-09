Wat is nu écht gezonder: pure, melk of witte chocolade?

Zou het puur en alleen om de calorieën gaan, dan zou je niet per se over hoeven stappen op pure chocolade als je een echte melkliefhebber bent. In een stuk melk chocolade van 75 gram zitten namelijk hooguit 7 kcal meer dan in een stuk puur.

Het verschil tussen de verschillende soorten chocolade

Wat wél een verschil maakt, is het cacaogehalte in beide soorten chocolade. In witte chocolade vind je überhaupt geen cacaopoeder. Tussen jou en mij: officieel gezien is witte chocola zelfs helemaal geen chocolade…

In melk en puur zit daarentegen wél cacaopoeder, plus suiker en andere smaakstoffen. En melkchocolade bevat ook- ja, ja, - melk! Maar hoe komt het toch dat pure chocolade als 'gezondere' optie wordt gezien?

Het verschil met puur zit 'm in de hoeveelheid cacaopoeder. In cacao zit het stofje flavonoïde. Een antioxidant dat vrije radicalen (vrije radicalen zijn kleine, actieve, deeltjes die veel schade kunnen aanrichten zoals straling, toevoegingen in voedsel, luchtverontreiniging) in ons lichaam tegengaat. Gezond, dus.

En over het algemeen geldt: hoe hoger het cacaogehalte (lees: hoe puurder de chocolade), des te ‘gezonder’. Wel moet je behoorlijk wat chocolade verorberen voordat het werkzaam is. En dat is afvaltechnisch natuurlijk weer onhandig…

Lekker rauw: raw chocolate

Rauwe chocolade (raw chocolate) is het gezondst. Deze chocolade bevat veel meer cacao dan de ‘gewone’ chocolade. En doordat de bonen niet gebrand, maar koud gemalen zijn, zijn de gezonde stofjes beter bewaard gebleven. Ook zijn er geen suiker en andere smaakmakers aan toegevoegd. En dat proef je ook. Het heeft qua smaak weinig meer met de chocolade te maken die we als zonde zien. Maar gezond is het wel!

