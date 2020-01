Sloveens Trump-beeld brandt af

Het acht meter hoge gevaarte - compleet met geel kapsel, donkerblauw pak en rode das - stond in het stadje Moravce, in het thuisland van first lady Melania. De burgemeester van Moravce is boos; hij telde recentelijk nog 1500 euro neer om het beeld naar Moravce te halen als toeristische attractie. Hij noemt de brandstichting een „aanval op kunst en op tolerantie.” Op een eerdere locatie werd het beeld al eens voorzien van een Hitler-snor.

Ontwerper Tomaz Schlegl, die het beeld samen met anderen maakte, denkt dat de brandstichting een protest is tegen de dodelijke Amerikaanse drone-aanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Schlegl wil een nieuwe sculptuur op de plaats van de oude gaan neerzetten. Deze keer geen beeltenis van de Amerikaanse president en van brandwerend materiaal.