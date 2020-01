Coronavirus: aantal doden China verder opgelopen

Medisch personeel betreedt een toestel op het vliegveld van Zhoushan City. Ⓒ EPA

PEKING - Het aantal doden in China door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is gestegen van 106 naar 131. In de Chinese provincie Hubei, waar Wuhan in ligt, is bij nog eens 840 mensen het virus vastgesteld. Dat hebben de Chinese autoriteiten woensdag naar buiten gebracht. Wereldwijd zijn meer dan 5500 mensen geïnfecteerd met het Wuhan-virus.