Burgemeester Italiaans dorp opgelucht na arrestatie Sacha C.: ’Dit is gerechtigheid’

„Dit is gerechtigheid voor Bert ter Horst, die we allemaal erg mochten. Een sympathieke Nederlander, zoals alle Nederlanders die hier een tweede huis hebben”, aldus burgemeester Giovanni Balbo. Ongeveer vijftig Nederlanders hebben een tweede huis in het kleine dorpje waar verder slechts 600 mensen wonen.

De 21-jarige C. wordt verdacht van moord op zijn vader Chain Fa en de huisarts uit Harderwijk Bert ter Horst, die in Montaldo di Mondovì een zomerhuis had en daar hun gastheer was. C. is vrijdagochtend bij een verlaten kappelletje in het bosgebied tussen Montaldo di Mondovì en Torre Mondovì gevonden. Hij was na de dubbele moord op woensdagmiddag de bossen in gevlucht. Burgemeester Balbo heeft een ambulance langs zien rijden die, denkt hij, voor hem is bedoeld.

Ruim honderd carabinieri werden ingezet om het gebied uit te kammen. Ze maakten gebruik van twee helikopters en speurhonden. Door het grote bosgebied en de dichte bebossing beloofde het een moeilijke speurtocht te vinden. Maar op vrijdagochtend is C. alsnog gevonden, ook door de hulp van plaatselijke jagers die de zone uitstekend kennen.

Burgemeester Balbo vindt het jammer als zijn dorpje, waar nooit wat gebeurt, nu een negatief imago door de dubbele moord zou krijgen. „De Nederlanders hier hebben het altijd goed gehad en zijn altijd welkom. Ook Bert had met iedereen goed contact. Hij kwam hier vaak en wilde nog een zwembad aanleggen bij zijn huis voor zijn kinderen en kleinkinderen.”