Aantal doden Florida stijgt naar vijf, nog 156 mensen vermist

Met de identificatie van drie eerder geborgen lichamen is het aantal vermisten teruggelopen van 159 naar 156. Het is van deze mensen niet bekend of ze in het pand aanwezig waren en nu onder het puin liggen of dat ze er helemaal niet waren. „Onze topprioriteit is om te blijven zoeken en zoveel mogelijk mensen te redden”, aldus de burgemeester.

Zon en regen

De zoektocht is niet alleen een race tegen de klok, maar ook een strijd tegen de elementen. Reddingswerkers stonden vrijdag eerst in de brandende zon en kregen vervolgens te maken met zware regenbuien. Daardoor waren maatregelen nodig om te voorkomen dat delen van de rampplek onder water zouden lopen.

Onderzoekers hebben de oorzaak van de instorting van het Champlain Towers South-appartementencomplex nog niet kunnen vaststellen, mede omdat de onderzoekers nog geen volledige toegang tot de rampplek hebben. Experts verwachten dat het onderzoek naar de oorzaak van de instorting nog maanden kan duren.

Waarschuwing

Drie jaar geleden waarschuwde een ingenieur al voor ’grote structurele schade’ aan het gebouw. Het ging volgens een door de New York Times ingezien rapport onder meer om schade aan het betonnen fundament onder het zwembad en een overvloed aan barsten en afbrokkeling van de pilaren, balken en muren van de parkeergarage onder het 13 verdiepingen tellende complex. De schade is vermoedelijk veroorzaakt door jarenlange blootstelling aan de zoute zeelucht langs de kust van Zuid-Florida.

De ingenieur, Frank Morabitoa, drong destijds bij het management van het gebouw aan op spoedige reparaties. In de nacht van woensdag op donderdag, vlak voordat de eerder geadviseerde reparaties zouden plaatsvinden, stortte het appartementengebouw in.