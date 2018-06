Eerder maandagavond had het treinverkeer rond Rotterdam ook last van een brandmelding. Door rookontwikkeling in een goederenwagon mochten er geen treinen van en naar het Centraal Station. Deze problemen zijn inmiddels verholpen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik