Minstens 13 doden door aardverschuivingen na tyfoon in Vietnam

De zoektocht naar overlevenden wordt volgens de regering bemoeilijkt door het aanhoudende noodweer. „We kunnen het pad van de storm of de hoeveelheid regen wel voorspellen, maar niet waar aardverschuivingen gaan plaatsvinden”, zei vicepremier Trinh Dinh Dung in een verklaring. „De weg is diep onder een laag modder bedolven en zware regens teisteren het gebied nog altijd, maar het reddingswerk moet snel worden verricht”, zei hij.

Vietnam wordt sinds begin deze maand door stormen, zware regenval en overstromingen geteisterd. Al meer dan een miljoen mensen zijn op een manier slachtoffer geworden van de extreme weersomstandigheden. Volgens de regering zitten miljoenen Vietnamezen zonder stroom en zijn 56.000 huizen beschadigd door de tyfoon Molave.

Daarnaast worden vooralsnog 26 vissers vermist nadat hun boten zonken terwijl zij dinsdag terug naar de kust probeerden te komen. Twee marineschepen zijn ingezet voor de zoektocht naar de vermiste vissers.

Molave is inmiddels verzwakt. Nadat Molave woensdag aan land kwam in Vietnam, zal de tropische depressie donderdag naar verwachting over Laos trekken. In Vietnam wordt tot zaterdag nog zo’n 700 millimeter regen verwacht.