Instaptours Rotterdam

Niet veel tijd, maar toch zoveel mogelijk van Rotterdam zien? De instaptour Downtown Rotterdam is een snelle maar intensieve onderdompeling in de stad die nooit af is. Je fietst in twee uur langs de wolkenkrabbers van het Weena, de boutiques van de Meent, de toko's van de West-Kruiskade, maar doet ook internationale attracties aan als de kubuswoningen, de Markthal en Koolhaas' nieuwste aanwinst het Timmerhuis.

Van Nelle Fabriek

Meer geïnteresseerd in bijzondere architectuur? Maak dan de 'instap' in de indrukwekkende Van Nelle Fabriek, die niet voor niets sinds 2013 op de Werelderfgoedlijst staat.

Geen last van hoogtevrees en in voor een waanzinnig uitzicht? Ga dan mee met een gids de Delftse Poort in, pal naast het Centraal Station. Deze ranke spiegeltorens van de Friese architect Abe Bonnema domineren al ruim 20 jaar de skyline van Rotterdam. De gids kan u er alles over vertellen.

Cruise op de Maas

Leuk is ook de citycruise instaptour, de architectuurexcursie over de Maas. Onder leiding van een van een gids vaart u langs het waterfront van Rotterdam met imposante bouwwerken als De Rotterdam, de Maastoren en de Erasmusbrug, die vanaf het water nóg meer indriuk maken.

Natuurlijk kan een excusrsie naar het nieuwste pronkstuk van Rotterdam niet ontbreken in de excursielijst. In een rondleiding van 1,5 uur bezoekt u uitvoerig de Markthal van architecht Winy Maas en haar omgeving.

Rotterdam Bycycle

Het excursiebureau UrbanGuides, een fusie vanRotterdam ArchiGuides en Rotterdam ByCycle, volgt alles wat van doen heeft met architectuur, stedelijke ontwikkeling, stadscultuur en moderne geschiedenis.

Ook in september en oktober kunnen de individuele tours nog geboekt worden; dan op zaterdag en zondag.

Meer info: www.urbanguides.nl