Doden door verkeerd afgelopen raketlancering Iraans marineschip

Het zou gaan om een verkeerd afgelopen raketlancering zondag voor de kust ter hoogte van de Iraanse haven Jask. De raket werd afgevuurd vanaf het schip Jamaran waarbij per ongeluk het schip Konarak werd getroffen in plaats van het beoogde doelwit. Volgens berichten op sociale media zonk de Konarak.

Het elitekorps van het streng islamitische regime, de Iraanse Revolutionaire Garde, wilde een nieuw type raket testen. Het projectiel was gericht op een drijvend doelwit. Maar het zou per ongeluk de Konarak hebben geraakt omdat die nog in de buurt was. De Konarak had het doelwit naar zijn positie getrokken.

In januari schoot de Iraanse Revolutionaire Garde nog een Oekraïens passagierstoestel neer bij de Iraanse hoofdstad Teheran. Daarbij kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Kort daarvoor hadden de Amerikanen een belangrijke commandant van de garde gedood. Ook zijn er internationale spanningen over vermeende Iraanse belemmeringen van de scheepvaart in de regio, die zeer belangrijk is voor olietransporten.