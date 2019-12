Eis 23 jaar cel voor moord Vincent Jalink

Jalink (38) werd op de avond van 27 mei 2016 bij zijn woning in Diemen met twaalf kogels en voor de ogen van zijn toen 9-jarige zoontje doodgeschoten. Het spoor leidde al snel naar G., die voldeed aan het signalement dat getuigen hadden geschetst. Ook werd op de vluchtroute een zwart petje met zijn DNA en zogenoemde schotresten gevonden.

De aanklagers spraken dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam van een professionele, kille afrekening, gepleegd door een man voor wie het plegen van moorden een zaak van alledag lijkt. „Dit zijn criminelen die geen grenzen lijken te kennen en op brute wijze mensenlevens nemen.”

Het OM woog in de eis zwaar mee dat Jalink voor de ogen van zijn kind is neergeschoten en dat G. door de rechtbank eerder al tot zeven jaar cel is veroordeeld voor het voorbereiden van een nooit uitgevoerde moordaanslag in Heemskerk. Dat niet vaststaat of hij de schutter was of de vluchtscooter bestuurde, doet volgens de aanklagers niets af aan zijn aandeel. „Het accent ligt op de samenwerking, niet op wie welke rol vervulde.”

Jalink - zelf in het verleden onder meer veroordeeld voor witwassen - is volgens de aanklagers om het leven gebracht, omdat hij een miljoen euro in handen kreeg om te investeren in cocaïne, maar nooit over de brug kwam. In zijn moordzaak zijn meerdere verdachten in beeld, allen veroordeeld in liquidatie- of drugszaken. Onder hen zijn ook Naoufal ’Noffel’ F. en Jason ’JayJay’ L., die beiden al lange gevangenisstraffen uitzitten. Komend voorjaar wordt besloten of zij voor de rechter worden gebracht.