Oorlog in Oekraïne Dag 220 van de invasie LIVE | Russen arresteren directeur van kerncentrale Zaporizja

Kopieer naar clipboard

De door Rusland bezette Oekraïense kerncentrale van Zaporizja. Ⓒ REUTERS

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zeven maanden. De directeur van de door Rusland bezette Oekraïense kerncentrale van Zaporizja is vrijdag aangehouden door Russische militairen, meldt het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom, dat verantwoordelijk is voor de centrale, zaterdag. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.