Vijf arrestaties na vondst wapen bij opnames videoclip

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

AMSTERDAM - Bij opnames van een videoclip heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag in Amsterdam een vuurwapen en een gordel met hagelpatronen gevonden. Vijf personen, in de leeftijd 19 tot 23 jaar uit Amsterdam, Diemen en Terneuzen, zijn aangehouden. De opnames vonden plaats op de Larikslaan in de wijk IJburg.