Politie toont beelden relschoppers Amsterdam en Den Bosch

Ook van de rellen in Den Bosch werden beelden getoond van mensen die worden gezocht. In het programma waren opnames te zien van mensen in de Primera en de Jumbo, twee winkels die werden geplunderd. Het gaat om vier verdachten van de rellen in Den Bosch die nog niet geïdentificeerd zijn.

De politie hield dinsdagochtend opnieuw twee verdachten van de rellen in Den Bosch aan. Het gaat om twee mannen van 18 en 21 jaar uit Den Bosch. Gedurende het onderzoek naar het geweld en de plunderingen zijn de twee op videobeelden herkend.

Van de rellen in Amsterdam toonde de politie afgelopen week al meerdere verdachten. Twee personen die betrokken zouden zijn geweest bij de uit de hand gelopen demonstratie op 17 januari, hebben zich gemeld bij de politie. Maandagavond zette de politie foto’s online van zes mannen, die worden gezocht voor „openlijke geweldpleging tegen personen.”

De twee mannen zijn vooralsnog niet aangehouden, maar „het verdere proces is wel in gang gezet”, meldt een woordvoerder. De politie heeft naar aanleiding van de foto’s rond de tien tips binnengekregen, en hoopt daarmee de identiteit van de andere vier mannen te achterhalen.

De politie deelde vorige week in het televisieprogramma Opsporing Verzocht al beelden van vier andere verdachten. Dat leverde tientallen tips op waarna het viertal binnen 24 uur kon worden opgespoord. Zij zitten voorlopig vast en zijn gedagvaard voor een snelrechtzitting op 10 februari.