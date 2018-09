Familie Talitha stelt OM aansprakelijk

De toedracht van het overlijden van de jonge vrouw is na twee jaar nog steeds onduidelijk. Dat is extra zwaar voor de nabestaanden die daardoor nog maar moeilijk kunnen beginnen met de verwerking, aldus Diekstra. Die willen daarom vergoeding van immateriële schade, waar ze zelf experts mee willen bekostigen.

Aanvankelijk ging het Openbaar Ministerie uit van zelfmoord. Voor die conclusie was echter geen bewijs. Het OM heeft later verontschuldigingen aangeboden. Tot een nieuw onderzoek is het niet gekomen omdat er volgens het OM geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf.

Volgens advocaat Diekstra heeft de politie fouten gemaakt door geen forensisch onderzoek te doen op de plek waar Talitha werd gevonden.

Het OM en de politie laten weten dat de claim wordt behandeld als alle andere.

Dit jaar concludeerde forensisch patholoog Frank van de Goot na bestudering van het beschikbare bewijs dat Talitha waarschijnlijk geen zelfmoord heeft gepleegd. Talitha lag volgens de verklaring van de machinist al roerloos op de rails toen ze in Heerhugowaard door de trein werd overreden. Dat en de verwondingen die ze had, stroken volgens Van de Goot niet met een zelfmoord. Een ongeval lijkt hem waarschijnlijker en een misdrijf sluit hij niet uit.