Dierentuin zoekt naam voor 'enige' vlekloze giraf ter wereld

De vlekloze, geheel bruine giraf werd eind juli geboren in de Brights Zoo in Limestone. De dierentuin riep het publiek op een naam te bedenken voor de babygiraf zonder patroon op het vel. De keuze is uit vier namen: Kipekee, wat uniek betekent, Firyali (ongewoon of buitengewoon), Shakiri (ze is het mooist) of Jamella (een van grote schoonheid).

De voor zover bekend laatste vlekvrije giraf zou in 1972 in Tokio zijn geboren. De babygiraf in Tennessee behoort tot de soort met leverkleurige vlekken. Ze komen oorspronkelijk uit Afrika en werden in 2018 op de lijst van bedreigde diersoorten geplaatst.