Telefoons gevonden in cel Saïd Razzouki

Saïd Razzouki liep in januari van dit jaar tegen de lamp na een maandenlange undercoveractie door agenten van de Diran, de Colombiaanse narcoticabrigade.

Bogota (Colombia) - Colombiaanse politieautoriteiten hebben Nederland gewaarschuwd dat de rechterhand van Ridouan Taghi, de in januari in Medellin gearresteerde Saïd Razzouki, mogelijk weer op het criminele pad is.