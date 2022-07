’Zomergolf corona bijna voorbij’

In de afgelopen week zijn 28.019 besmettingen aan het licht gekomen, 27 procent minder dan de week ervoor. Het is de tweede week op rij sinds eind mei dat het RIVM een daling op weekbasis constateert en de grootste daling in twaalf weken tijd. Volgens het Rijksinstituut kan de afname deels te maken hebben met de zomervakantie, maar „de afname is ook zichtbaar in het aantal meldingen vanuit verpleeghuizen, dat naar verwachting niet of nauwelijks beïnvloed zal zijn door vakanties.”

De ’wat wonderlijke zomergolf’ komt daarmee aan zijn eind, aldus Louis Kroes, viroloog en microbioloog van het LUMC. „De golf was bijzonder, omdat we dit soort infecties in de zomer gewoonlijk minder zien. Daaruit blijkt maar weer dat deze coronavariant bijzonder besmettelijk is en de immuniteit in de bevolking afneemt. Dat wil zeggen: de bescherming tegen ernstige infecties is er nog wel, maar tegen oppervlakkigere hoge luchtweginfecties wat minder.”

’Geen maatregelen op vakantie’

De meeste mensen die besmet raken hebben de BA.5-variant van omicron. Sinds juni is deze variant dominant in Nederland. Bij de subvariant is volgens de WHO geen verschil in ziekmakend vermogen of snelheid van besmetting in vergelijking met de originele omicronvariant. De subvariant BA.2.75, beter bekend als ’centaurus’ is tot nu toe nog maar één keer aangetroffen in de kiemsurveillance.

„Daarvan is nog niet helemaal duidelijk hoe immuun we ervoor zijn. We houden de zaken dan ook zeker in de gaten. In de landen om ons heen zien we namelijk ook dat het aantal besmettingen met deze variant toeneemt”, aldus Kroes, die onder andere Engeland en Duitsland als voorbeeld noemt. Volgens hem is er echter geen reden tot paniek en hoef je ook als je daar op vakantie bent geen extra maatregelen te nemen. „Het zou een onnodige zaak zijn je daar zorgen over te maken. Geleidelijk aan moeten we er vertrouwd mee raken dat corona erbij hoort.”

In de ziekenhuizen daalde de instroom afgelopen week. Er werden 24,5 procent minder besmette mensen opgenomen (534 tegenover 707 een week eerder). Van die ruim 500 mensen kwamen er 27 op een intensive care te liggen. In totaal liggen in Nederland nu 1092 mensen in het ziekenhuis met corona.

Nijmeegse Vierdaagse

In Nijmegen waren de afgelopen dagen de meeste besmettingen. Daar vond vorige week de Vierdaagse plaats. De Gelderse stad registreerde tussen maandag en dinsdagochtend 238 positieve tests. Daarna volgen Amsterdam (171 besmettingen), Rotterdam (134 besmettingen) en Utrecht (90) besmettingen.

Dit soort evenementen, samen met de vakantieperiode, zouden weleens een rol hebben kunnen gespeeld bij de piek, denkt Kroes. „Er is nu eigenlijk vrij spel voor het virus: er zijn geen restricties van betekenis meer in Nederland. Daar hebben we bewust – en met goede reden – voor gekozen. Heel zorgvuldig is er gekeken of dit verantwoord zou zijn qua gevolgen, tot nu toe is gebleken dat dat inderdaad zo is.”

Aantallen besmettingen zijn daarbij volgens de viroloog op zichzelf geen ernstig gevolg. „Het is hinderlijk en brengt voor sommige mensen een aardige ziekteperiode met zich mee, maar de complicatiekans bij dit virus is laag. Wat dat betreft steun ik het beleid van Kuipers (minister van Volksgezondheid) ook. Ingrijpen alleen in noodsituaties: wanneer het uit de hand dreigt te lopen qua zorgbelasting. Tot nu toe is dat nog niet het geval geweest. Voor het najaar moeten we rustig kijken in hoeverre het mogelijk is om ook gewoon op deze voet door te gaan qua beleid, ook met betrekking tot evenementen.”