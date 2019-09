Auw! Masturberende man betrapt, springt in doornstruiken

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.50 uur van meerdere mensen meldingen dat een man zichzelf op een parkeerplaats in Bronsbergen stond te bevredigen. Na een zoektocht zag de politie dat de man zich diep in wat bosjes had verstopt. Toen hij een van de agenten zag, ging hij er te voet vandoor. Daarbij sprong hij een droge sloot met struiken in, waarbij hij kennelijk de doornen over het hoofd had gezien.

Uiteindelijk stopte de achtervolging vlakbij de Den Elterweg. De verdachte wordt zondag verhoord.