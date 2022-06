Raad van State al voor oorlog kritisch op sluiting Groninger gasveld

Dat blijkt uit een advies van de Raad van State over het wetsvoorstel waar het kabinet aan werkt om het gasveld in Groningen te sluiten. Het advies is al van afgelopen najaar, maar is donderdag pas gepubliceerd. De Raad vindt dat het kabinet een ’onvolledige belangenafweging’ heeft gemaakt tussen de veiligheid van de Groningers en de leveringszekerheid van gas.

De adviseur waarschuwt voor risico’s bij gaslevering en te lege gasvoorraden. De Raad mist een analyse en onderbouwing van het kabinet dat de leveringszekerheid niet in het geding komt als we niet meer ons eigen gas kunnen oppompen. De aanname van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat het wel goed komt omdat Nederland de afbouw van Groningen ook redelijk rimpelloos is doorgekomen, vindt de Raad veel te makkelijk geredeneerd. Hetzelfde geldt voor het vertrouwen in de markt en bijbehorende prijzen voor aardgas. Zo wordt er gewaarschuwd voor ’vrijwel volledig’ ontbrekende contracten voor de lange termijn.

Het advies legt met terugwerkende kracht precies de vinger op de gevoelige plek in het Groningen-dossier. Door de oorlog van Rusland in de Oekraïne zijn veel van de risico’s waarvoor de Raad van State afgelopen najaar al waarschuwde inmiddels waarheid geworden. De vraag of het gasveld wel dicht moet, ligt daardoor ook weer op tafel. De Mijnraad, een adviesorgaan met hoogleraren en andere deskundigen, raadde het kabinet onlangs al aan om Groningen voor te bereiden op een heropening van het gasveld. Het kabinet wil daar voorlopig nog niet aan en noemt het de ’allerlaatste optie’.