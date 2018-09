Engelsman opgepakt met gestolen brons

Hij reed in een busje waarin volgens de politie zo'n veertig bronzen beelden waren geladen.

Het busje had de aandacht getrokken van een politiesurveillance omdat het diep door de veren gezakt was.

In eerste instantie gaf de verdachte een valse naam op, waarna hij werd aangehouden. Nader onderzoek leerde dat de beelden gestolen waren bij een bedrijf in het Duitse Mannheim. De waarde bedraagt enkele honderden tot meerdere duizenden euro per beeld, aldus een woordvoerder van de politie zaterdag.

De beelden zijn in beslag genomen. De man zit vast.