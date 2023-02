’Sunak kondigt maandag deal met EU aan’

De afgelopen week heeft Sunak drie keer gesproken met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, volgens The Guardian een teken dat de gesprekken in de laatste fase zitten.

Het zou het einde betekenen van vier maanden intensief onderhandelen over de status van Noord-Ierland. Sinds de Brexit zijn de Noord-Ieren ontevreden over de handelsgrens die is ingesteld tussen hun land en de rest van het Verenigd Koninkrijk, zodat de grens met Ierland open kon blijven.

De vraag is of de Democratic Unionist Party (DUP) akkoord zal gaan. De Britse regering heeft gezegd dat de deal niet doorgaat als die Noord-Ierse pro-Britse partij er niet achter staat. Daarmee heeft de DUP in feite een veto over het akkoord. De partij blokkeert al maanden de regeringsvorming van Noord-Ierland, uit onvrede over het handelsprotocol. De DUP en enkele hardliners binnen de Conservatieve Partij maken zich met name zorgen om de rol die het EU-hof speelt bij het handhaven van de regels.