’183 eenden dood door stress na bezetting dierenactivisten’

Dat zegt de eigenaar van het bedrijf Filip Callemeyn tegen Het Nieuwsblad. „De stress die deze zogenaamde dierenvrienden hebben veroorzaakt, is dodelijk”, aldus de boer.

Afgelopen zaterdag bezetten veertig activisten van Animal Resistance het boerenbedrijf. Ze wilden naar eigen zeggen het dierenwelzijn in de boerderij aankaarten.

De hele actie werd gefilmd en gestreamd via Facebook. Daaruit bleek dat de politie snel ter plaatse was. De activisten kregen daarop het bevel om het erf te verlaten, maar stelden hun vertrek zo lang mogelijk uit: een aantal hadden zich vastgeketend en vastgelijmd aan de kooien van de eenden. Pas tegen de avond was het erf weer vrij.

„Dit was een zeer domme actie”, zegt Callemeyn. „In de stal waar de activisten zich hebben vastgeketend aan de kooien, is bijna de helft van mijn dieren gestorven. Dat zijn meer dan 180 eenden die door de stress een hartaanval hebben gekregen.” Volgens de boer gingen de actievoerders met veel lawaai en in witte pakken naar binnen. Ook zouden er met flitslichten foto’s en videobeelden zijn gemaakt. De dieren zouden daardoor in paniek zijn geraakt en elkaar hebben verwond.

De actievoerders hebben niet gereageerd op de claim van de boer.