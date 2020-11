3,3 miljoen euro, één terugkeerder: project Amsterdam flopt

Wethouder Groot Wassink trekt de stekker uit het project. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - De gemeente Amsterdam heeft voor de vrijwillige opvang van 255 illegalen in totaal 3,27 miljoen euro uitgetrokken. Een van de doelen was vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst te realiseren. Maar bij de terugkeer van migranten hielp de opvang in ieder geval niet: geen enkele vreemdeling keerde vanuit de opvang terug naar land van herkomst, concludeert GL-wethouder Rutger Groot Wassink (Ongedocumenteerden). Daarom besluit hij het project te stoppen.