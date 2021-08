’Screening van Afghanen net zo streng als normaal’

„Aan de gate wordt bepaald wie naar de opvang moet, wie de gewone grensprocedure in gaat en wie een andere eindbestemming heeft dan Nederland.” Afghanen die naar de drie opvanglocaties gaan in Zoutkamp, Huis ter Heide en Harskamp, worden gescreend en gehoord. Op elke locatie, straks ook bij de vierde opvangplek Heumensoord in Nijmegen, zijn daarvoor tien IND-medewerkers aangewezen.

Oorlogsmisdaden

„We toetsen aan het vluchtelingenverdrag en aan het beleid. De screening is hetzelfde. We controleren documenten, we doen een sociale-mediascreening en we doen een gehoor om te kijken of er nog oorlogsmisdaden naar voren komen.” Verschil is wel dat de mensen dan al in Nederland zijn. Wie na plaatsing op de lijst eenmaal is doorgelaten naar het vliegveld van Kabul, mag immers mee naar Nederland. Uitzetting is vanwege de onduidelijke situatie in Afghanistan tijdelijk gestaakt. „Maar zodra de situatie weer anders wordt, kunnen we daar mee doorgaan”, licht Schoneveld toe.

Dergelijke gevallen heeft de IND volgens Schoneveld overigens nog niet bij de hand gehad, al is dat volgens hem niet zo gek. „We zijn pas een paar dagen bezig.”

Van de evacués die Nederland binnenkomen, heeft driekwart de Afghaanse nationaliteit. Het gaat om lokale ambassadestaf, tolken voor Nederlandse militairen en journalisten en andere kwetsbare Afghanen die voor evacuatie in aanmerking komen.