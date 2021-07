Kosten voor renoveren Binnenhof stapelen zich op

Dat blijkt uit een voortgangsrapportage die staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) vrijdagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In 2015 werd het budget voor het Haagse megaproject nog geraamd op 475 miljoen euro. Vorig jaar werd dat al verruimd naar 562 miljoen euro. Nu komt daar dus nog ruim 150 miljoen euro bovenop. Tot nu toe is er al 134 miljoen euro in het project gepompt, en blijft er dus nog zo’n 584 miljoen aan budget over. Dat kan de komende jaren nog oplopen.

De tijdelijke verhuizing van de Tweede Kamer naar het oude pand van Buitenlandse Zaken heeft in het verleden al het nodige stof doen opwaaien. Zo knetterde het tussen Knops en voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib, die van mening was dat in het tijdelijke gebouw niet coronaproof zou kunnen worden gewerkt met de gewenste duizend mensen tegelijk.

Corona-kosten

In de nieuwe voortgangsrapportage bestrijdt Knops dat opnieuw: „Zoals eerder gemeld, kan het huidige COVID-19 regime worden gehandhaafd in de tijdelijke huisvestingen of worden aanvullende COVID-19 maatregelen getroffen, ook al is nog niet helder of de COVID-19 maatregelen nog (structureel) nodig zullen zijn tegen de tijd dat de tijdelijke huisvestingen in gebruik worden genomen.” De kosten die nu geraamd worden voor de corona-aanpassingen liggen op ruim 1 miljoen euro.