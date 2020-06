’Activistenleider Hongkong naar Nederland gevlucht’

De door China gezochte, prominente activistenleider Wayne Chan Ka-kui (links) zou naar ons land zijn gevlucht. Ⓒ AFP

Amsterdam - Een prominente activistenleider die in Hongkong moet voorkomen om zich te verantwoorden voor het overtreden van de wet rond demonstraties, blijkt halsoverkop naar Nederland te zijn gevlucht. Hij is om die reden op de opsporingslijst van de politie in de stadstaat gezet.