Exotische mier terroriseert buurt: ’Bijten zo hard’

„Ik kan de tuin niet in omdat ze zo hard bijten.” Rick van der Meulen uit Alphen aan den Rijn klinkt voor de camera’s van Hart van Nederland tamelijk hopeloos. Hij woont aan de Grashof, een van de twee plekken in de Zuid-Hollandse plaats waar het beestje de boel terroriseert.

„Ik ben niet allergisch voor een miertje, maar als je thuiskomt en er lopen honderd mieren in je slaapkamer, dan vind ik toch wel heel erg.”

Gif ligt overal. Het helpt nauwelijks. „Voor elk gat dat je kunt vinden in huis ligt poeder. In stopcontacten, plinten, kieren bij ramen, noem maar op. Ze komen overal doorheen.” Een deel van de straat is opengebroken om de meterslange nesten – ’tot honderd meter’ – te verwijderen. Tevergeefs, tot nu toe.

Buurvrouw Vivian van Dijk beaamt de problemen. „Overal waar je bezig bent, word je gebeten. Ik werd zelfs een keer wakker omdat ze me beten in bed”, aldus Vivian. „Ik probeer ze op alle mogelijke manieren te bestrijden, maar het lijkt wel alsof ze overal resistent voor zijn.”

Verdubbeld: ’Probleem voor ons land’

De exotische mieren veroorzaken op achttien verschillende locaties in Nederland overlast. Volgens Anna Möller van Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) is dat een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. „Deze soort is uitzonderlijk sterk als je het vergelijkt met andere miersoorten”, weet Möller. Bestrijding is lastig. Probleem is ook dat Alphen aan den Rijn een ’gifvrije’ gemeente is. Daarom wordt gewerkt met milieuvriendelijke methoden. Bieden die geen soelaas, dan kan gif toch mogelijk zijn, maar daarvoor is toestemming van het ministerie nodig. Het verzoek is ingediend. Op de uitslag wordt nog gewacht.

„Ondertussen wordt de miervlek alsmaar groter en groter”, zegt Rick. „En we zijn nog niet eens in juli en augustus, wanneer ze door het warme klimaat steeds meer opduiken. Nederland heeft geen idee hoeveel schade ze aanbrengen.”